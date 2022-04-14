Украинские националисты еще в годы ВОВ распространяли фейки о Красной Армии

Украинские нацисты в годы Великой Отечественной войны жестоко убивали мирных граждан, а затем приписывали данные преступления Красной Армии, предпринимая попытки запугать таким образом жителей районов, которые были освобождены советскими солдатами.
Украинские нацисты в годы Великой Отечественной войны жестоко убивали мирных граждан, а затем приписывали данные преступления Красной Армии, предпринимая попытки запугать таким образом жителей районов, которые были освобождены советскими солдатами.
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