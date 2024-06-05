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В Михайлове возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего на производстве

Подсобный рабочий предприятия при очищении стенок бункера готовой продукции от скопившихся побочных продуктов производства без использования средств защиты задохнулся вследствие перекрытия дыхательных путей продуктами производства.

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