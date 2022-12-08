Украинские войска 41 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 186 боеприпасов

Украинские войска за последние 24 часа провели 41 артиллерийский обстрел территории Донецкой Народной Республики, выпустив 186 снарядов, сообщили представители Донецкой Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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