Театр абсурда
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Театр абсурда

8 874 подписчика

Человек, выпускавший газету со статьями по типу "Питер — узбекский город", по щелчку пальцев снимает с выборов русского кандидата

Человек, выпускавший газету со статьями по типу "Питер — узбекский город", по щелчку пальцев снимает с выборов русского кандидата

Питер — узбекский город https://mp.d3.ru/piter-uzbeksk. Русского активиста снимают с выборов в Петербурге по требованию узбекской диаспоры.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Вычекнуть Петербург из списка городов русских моряков.Пришла пора подсчета ущерба.Эту газету надо вручать туристам иностранным.Ошиблись.
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13 час.
Юрий Горемыкин
А   каково мнение по этому вопиющему факту Центральной избирательной комиссии?
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11 час.
вд
валерий двойнишников
100% положительное)))
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7 час.

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