Какой важный церковный праздник в России отмечают 7 ноября 2024 года православные христиане? Полина Авдотьева7 ноября 2024 года отмечается народный праздник Дедовские плачи, а также церковный день памяти святых Маркиана и Мартирия.
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