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Газета.ру

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Глава ГАИ Черников: ГОСТ не допускает использовать кириллицу на автономерах

Глава ГАИ Черников: ГОСТ не допускает использовать кириллицу на автономерах

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников ответил на вопрос читателя «За рулем» о возможности использовать все буквы русского алфавита в автомобильных номерах.

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