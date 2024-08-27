Упрощение процедуры аккредитации для небольших IT-компаний в России

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин принял решение упростить процесс получения аккредитации для малых технологических компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (ИТ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии