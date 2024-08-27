Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Маркитанов
    хоть какие-то добрые вести внутри страныБанк наказан за н...
  • Федор Родников
    Только жёсткость иногда граничащая с жестокостью поможет навести порядок не только на Кавказе,но и на всей территории...Рост экстремистск...
  • Суворов Василий
    Дядя Петя побрился сегодня в ванной!!!!Люсия Чеботина по...

Упрощение процедуры аккредитации для небольших IT-компаний в России

Упрощение процедуры аккредитации для небольших IT-компаний в России

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин принял решение упростить процесс получения аккредитации для малых технологических компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (ИТ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх