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Подросток на Кубани пообещал расстрелять одноклассников в школе

Подросток на Кубани пообещал расстрелять одноклассников в школе

Подросток на Кубани пообещал расстрелять одноклассников в школеВ станице Выселки девятиклассник отправил анонимное видеосообщение своему учителю, в котором пообещал расстрелять учащихся в школе, а само учебное учреждение взорвать.

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