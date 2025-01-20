Подросток на Кубани пообещал расстрелять одноклассников в школе

Подросток на Кубани пообещал расстрелять одноклассников в школеВ станице Выселки девятиклассник отправил анонимное видеосообщение своему учителю, в котором пообещал расстрелять учащихся в школе, а само учебное учреждение взорвать.
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