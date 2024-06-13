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Аудитор Пентагона снова выявил завышение цен на оружие для Украины

Аудитор Пентагона снова выявил завышение цен на оружие для Украины

По результатам аудита оказываемой Соединенными Штатами военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), выявлены новые случаи завышения стоимости оружия на $1,9 млрд, следует из доклада генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча, опубликованного 13 июня.

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