Аудитор Пентагона снова выявил завышение цен на оружие для Украины

По результатам аудита оказываемой Соединенными Штатами военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), выявлены новые случаи завышения стоимости оружия на $1,9 млрд, следует из доклада генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча, опубликованного 13 июня.
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