Патриарх Московский и всея Руси Тихон (в миру - Белавин Василий Иванович (1865-1925)) Патриаршество после революции Церковь уж несколько поколений парадоксальным образом воспринимается как некоторый монолит, глыба, своего рода «египетская пирамида» во главе с патриархом, от которого вниз и вширь спускаются церковные институции, клирики и миряне.
Юрий Белановский: Почему и зачем Русская церковь признала большевиков?
Комментарии
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Старый солдат
Меня больше удивило другое. Почему церковь, изначально создаваемая для бедных и униженных, вдруг в итоге так плотно сжилась с государством, что пошла против народа? А большевики просто реагировали на действия церкви. Да, жестко.
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15 час.
Сс
Старый солдат
А что мы имеем сейчас? Что изменилось в вопросах религии за 100 с лишним лет? Может мы достигли успеха в философских трудах? Мождет наше Православие стало привлекательнее чем то?
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15 час.
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