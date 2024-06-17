В России зафиксировали снижение цен на новостройки. Средняя цена квадратного метра за месяц снизилась до 132 тысяч рублей, рассказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.
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