Прогноз погоды на сегодня. • Симферополь: +20°, ясно ☀️ • Севастополь: +21°, ясно ☀️ • Ялта: +20°, ясно ☀️ • Алушта: +20°, ясно ☀️ • Евпатория: +22°, ясно ☀️ • Саки: +22°, ясно ☀️ • Бахчисарай: +20°, ясно ☀️ • Джанкой: +22°, ясно ☀️ • Судак: +21°, ясно ☀️ • Феодосия: +20°, ясно ☀️ • Керчь: +20°, ясно ☀️ • Черноморское: +20°, ясно ☀️ • Армянск: +21°, ясно ☀️ Температура морской воды - 22°.
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