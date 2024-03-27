Как выглядит настоящий хохлизм

VV

Vladimir Vlasov

Как же наши солдаты их насилуют- дистанционно что ли или онлайн. Мы ведь не заняли еще всю хохляндию, а на 20%процентах освобожденной территории жалоб не поступало. Это, наверное, сексуальные фантазии хохлуш, не пропадать же кружевным трусикам. Да и опаздали они, там три млн. немок, изнасилованных красоармейцами, первыми в очереди на компенсацию стоят. Хоть бы что нибудь новое придумали, дебилы б...