Заноза
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Заноза

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Как выглядит настоящий хохлизм

Как выглядит настоящий хохлизм

Просто удивительные люди… Прямо-таки уникальные. Всё ухитряются монетизировать. Абсолютно всё Источник фото: politikus.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Как же наши солдаты их насилуют- дистанционно что ли или онлайн. Мы ведь не заняли еще всю хохляндию, а на 20%процентах освобожденной территории жалоб не поступало. Это, наверное, сексуальные фантазии хохлуш, не пропадать же кружевным трусикам. Да и опаздали они, там три млн. немок, изнасилованных красоармейцами, первыми в очереди на компенсацию стоят. Хоть бы что нибудь новое придумали, дебилы б...
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15 час.
Дарья Ли
на фото, надо полагать, особо изнасилованные. размечтались.
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11 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мысль понятна - что бы хохол не затевал, всё закончится одним, требованием - ДАЙТЕ ГРОШЕЙ!!!
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11 час.

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