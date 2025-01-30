Важный замминистра алтайского минсоцзащиты покидает свой пост

С должности увольняется Оксана Кудинова, которая также возглавляла управление минсоцзащиты по социальным выплатам и обеспечению деятельности Замминистра социальной защиты Алтайского края Оксана Кудинова покидает свой пост.
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