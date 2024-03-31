Бесконтактная обманка: уход Samsung Pay активизировал мошенников в России

Эксперты прогнозируют волну мошеннической активности после ухода Samsung Pay из России. Преступники будут применять несколько схем: звонки, сообщения с фишинговыми ссылками и поддельные приложения с вирусами внутри.
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