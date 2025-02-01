TikTok после обращения Казахстана удалил оскорбительную песню «Йоу, русские»

TikTok после обращения министерства культуры и информации Казахстана удалил содержащую нецензурную брань в адрес русских песню «Йоу, орыстар» («Йоу, русские»), сообщил в субботу, 1 февраля, заместитель главы ведомства Евгений Кочетов.
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