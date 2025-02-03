Писателя Михаила Щукина похоронят 5 февраля в Новосибирске

Коренной сибиряк, уроженец села Мерять Сузунского района, один из основателей издательского дома «Сибирская горница» и редактор старейшего литературного журнала «Сибирские огни» за годы жизни издал более 40 книг.
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