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Паолини не сыграет в Цинциннати: «В приоритете быть готовой на 100% к US Open и оставшейся части сезона»

15-я ракетка мира Жасмин Паолини объявила о пропуске тысячника в Цинциннати, который стартует 13 августа.

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