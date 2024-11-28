Измученные бойней: солдаты ВСУ просят о переговорах с Россией

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. Военнослужащие ВСУ, оказавшиеся в безвыходной ситуации на фоне недостатка ресурсов и усиления позиций России, призывают к переговорам, признавая, что текущая ситуация требует немедленных действий для прекращения конфликта.
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