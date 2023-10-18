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«Мы делаем всё, чтобы вас вернуть». Родственники взятых в заложники израильтян рассказали об отчаянном положении своих близких

Автор фото, FACEBOOK О статье Автор, Фрэнки Маккамли, Джеймс Брайант, Джейми Райан, Роберт Гринолл Должность, Би-би-си В интернете появились видео, снятые 7 октября во время нападения боевиков ХАМАС на мирных жителей на юге Израиля, на которых видно, что происходило в домах взятых в заложники израильтян.

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