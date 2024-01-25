Космонавты с МКС поздравили российских студентов с Татьяниным днем

Российские космонавты с Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов в четверг, 25 января, поздравили россиян с Татьяниным днем, Днем российского студенчества и Днем рождения Московского университета им.
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