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Сбербанк призвал признать банкротом ювелирную франшизу Pandora

Сбербанк призвал признать банкротом ювелирную франшизу Pandora

Сумма обязательств должника в карточке дела пока не указана.фото: fas.gov.ru--> Сбербанк призвал признать банкротом ювелирную франшизу Pandora, соответствующую заявку банк направил в Арбитражный суд Москвы.

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