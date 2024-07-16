Сумма обязательств должника в карточке дела пока не указана.фото: fas.gov.ru--> Сбербанк призвал признать банкротом ювелирную франшизу Pandora, соответствующую заявку банк направил в Арбитражный суд Москвы.
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