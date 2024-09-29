Аккумуляторы на Xiaomi 12 живут 2 года?

﻿﻿Батарейки в таких устройствах служат в среднем 4 года. Что происходит? В течение недели в наш сервисный центр было отправлено целых три аппарата Xiaomi Mi 12, и у всех были проблемы с аккумулятором совпадают? Обратите внимание: 12 лучших смартфонов Xiaomi.