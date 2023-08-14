Как сохранить молодость после 50: если соблюдать эти правила, можно быть как 30

Nikolia Vovchenko

Ну,конечно...Да,только почему то спортсмены часто уходят и в 40-45, даже соблюдая рэжим и диёты...Афтер,одно изобретение,удостоенное в своё время Нобелевской премии,доказало,что процесс молодости(регенерации клеток)зависит от одного маленького...,которое с пищей поступает,но практически не усваивается