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Как сохранить молодость после 50: если соблюдать эти правила, можно быть как 30

Как сохранить молодость после 50: если соблюдать эти правила, можно быть как 30

Отпраздновав свои 50 лет, многие начинают списывать себя со счетов, пеняя на то, что началась старость.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Ну,конечно...Да,только почему то спортсмены часто уходят и в 40-45, даже соблюдая рэжим и диёты...Афтер,одно изобретение,удостоенное в своё время Нобелевской премии,доказало,что процесс молодости(регенерации клеток)зависит от одного маленького...,которое с пищей поступает,но практически не усваивается
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