Минфин предложил банкам проверять геолокацию клиентов. Чтобы контролировать резидентство

Ведомство предложило запрашивать местоположение клиента при авторизации в онлайн-банке — и в случае выявления постоянного проживания за границей интересоваться подтверждением резидентстваКак сообщают «Известия», Минфин подготовил проект постановления правительства, который вносит изменения в положение, регулирующее действия банков по установлению налогового резидентства клиентов.