Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Перин
    На моей машине около сотни игр было. Из них плюс-минус (от настроения) десять это он-лайн проекты, по понятным причин...Почти три четверт...
  • F I
    трындец нежданно подкрался....Биометрия возьмет...
  • Елена Борисова
    Ерунда! Всё открывается!«Госуслуги» перес...

Минфин предложил банкам проверять геолокацию клиентов. Чтобы контролировать резидентство

Минфин предложил банкам проверять геолокацию клиентов. Чтобы контролировать резидентство

Ведомство предложило запрашивать местоположение клиента при авторизации в онлайн-банке — и в случае выявления постоянного проживания за границей интересоваться подтверждением резидентстваКак сообщают «Известия», Минфин подготовил проект постановления правительства, который вносит изменения в положение, регулирующее действия банков по установлению налогового резидентства клиентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх