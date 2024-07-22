Фильм с двойником Ди Каприо помогут снять студенты из Новосибирска

На Алтае пройдут съемки фильма, главную роль в котором сыграет двойник Леонардо Ди Каприо. В киноэкспедиции примут участие студенты НГТУ – они попробуют себя в роли помощника режиссера, монтажеров, специалистов по переозвучке и цветокоррекции.
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