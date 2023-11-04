«Геноцид и тяга ко злу у них в крови…!» Зачем американцы гнусно уничтожили 98% бизонов?

алекс кузь В америке - убили бизонов, в рф - скотину и огород нельзя. Зло какое то общее. - чтобы население коренное истребить.

Леонид Руси Все прекрасно понимают, что есть такое понятие как порода, интеллект, рассудочность, душевность и духовность. А в Пиндосии нет душевности и духовности, но в 33 городах стоят храмы Сатаны. Вот кто у них идеал и кумир. Демон зла. Пиндосы... это насекомы среди людей... Они просто живут и выживают... Мозгов нема...