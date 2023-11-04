Англосаксы геноцидили не только людей, но и животных. Ведь как иначе можно назвать массовое уничтожение бизонов в США, которое активно велось XIX веке.
«Геноцид и тяга ко злу у них в крови…!» Зачем американцы гнусно уничтожили 98% бизонов?
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алекс кузь
В америке - убили бизонов, в рф - скотину и огород нельзя. Зло какое то общее. - чтобы население коренное истребить.
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7 час.
Леонид Руси
Все прекрасно понимают, что есть такое понятие как порода, интеллект, рассудочность, душевность и духовность. А в Пиндосии нет душевности и духовности, но в 33 городах стоят храмы Сатаны. Вот кто у них идеал и кумир. Демон зла. Пиндосы... это насекомы среди людей... Они просто живут и выживают... Мозгов нема...
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2 час.
Александр Макеев
Не в РФ, А в СССР был период (в частности, при правлении Хрущёва), когда запрещалось разводить дома крупный рогатый скот, свиней, овец. И вводили налог на каждое плодовое дерево на придомовой территории частных домов. И добились того, что многократно сократилось в СССР производство и потребление молока, мяса и где-то куриных яиц...
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1 час.
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