Недосягаемый эталон: 9 странных бьюти-процедур из разных уголков планеты

Что входит в косметический минимум среднестатистической женщины? Эталоны красоты в разных странах отличаются, поэтому и востребованные процедуры могут быть ну очень неожиданными Африка и Карибы: косички На Ямайке веселые косички заплетают даже малышам, как только у них хотя бы чуть-чуть отрастут волосы.