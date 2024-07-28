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Русская весна

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Демократы хотят лишить США выборов по примеру Украины, — брат Трюдо

Демократы хотят лишить США выборов по примеру Украины, — брат Трюдо

Победа на американских выборах президента Роберта Кеннеди-младшего принесет Канаде наибольшую пользу, но демократы в США пытаются не допустить его до борьбы, посадить Дональда Трампа и обеспечить отсутствие выборов — как у Владимира Зеленского на Украине, заявил РИА Новости брат канадского премьер-министра Джастина Трюдо Кайл Кемпер.

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