Победа на американских выборах президента Роберта Кеннеди-младшего принесет Канаде наибольшую пользу, но демократы в США пытаются не допустить его до борьбы, посадить Дональда Трампа и обеспечить отсутствие выборов — как у Владимира Зеленского на Украине, заявил РИА Новости брат канадского премьер-министра Джастина Трюдо Кайл Кемпер.