Дания десятилетиями стерилизовала девочек-подростков Гренландии

С 1967 года датские власти проводили политику кардинального сокращения рождаемости у женщин коренных народов Гренландии, чтобы уменьшить расходы на выплаты по социальным пособиям, сообщает The Daily MailВ рамках этой «демократической» политики девочкам-инуиткам, начиная с 12-летнего возраста, устанавливали внутриматочные спирали, которые должны назначаться уже рожавшим женщинам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ещё один регион. Тульский губернатор Дюмин решил запретить иностранцам работать в ряде отраслей
- Россия запустила любопытный тяжёлый военный спутник, а во Франции паника из-за манёвров двух других запущенных РФ аппаратов
- Возненавидят с новой силой! Россия построит важнейший стратегический объект: Показываю!
Свежие комментарии