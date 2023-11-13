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Дания десятилетиями стерилизовала девочек-подростков Гренландии

Дания десятилетиями стерилизовала девочек-подростков Гренландии

С 1967 года датские власти проводили политику кардинального сокращения рождаемости у женщин коренных народов Гренландии, чтобы уменьшить расходы на выплаты по социальным пособиям, сообщает The Daily MailВ рамках этой «демократической» политики девочкам-инуиткам, начиная с 12-летнего возраста, устанавливали внутриматочные спирали, которые должны назначаться уже рожавшим женщинам.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Твари - фашисты.
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