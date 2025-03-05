Ипотечные кредиты в России: рост в феврале на 1,6 раза

В феврале 2025 года российские банки выдали ипотечные кредиты на сумму около 210 млрд рублей, что более чем на треть меньше, чем в феврале 2024 года, но в 1,6 раза выше по сравнению с январем 2025 года, сообщают предварительные оценки ВТБ.