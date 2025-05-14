В Курскую область попытались прорваться вэсэушники, замаскированные под русских военных.Украинское командование решило снова бросить в бой своих боевиков, рассчитывая, что однажды им удастся прорваться в Курскую область.
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