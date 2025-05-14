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Попытка прорыва ВСУ в Курскую область: Враг пошёл на хитрость. Потеряно 25 солдат

Попытка прорыва ВСУ в Курскую область: Враг пошёл на хитрость. Потеряно 25 солдат

В Курскую область попытались прорваться вэсэушники, замаскированные под русских военных.Украинское командование решило снова бросить в бой своих боевиков, рассчитывая, что однажды им удастся прорваться в Курскую область.

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