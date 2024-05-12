Антипасха 12 мая: что можно и нельзя делать в Фомино воскресенье

12 мая православные верующие отмечают Антипасху, которая также называется Фомино воскресенье. Этот день назван в честь одного из апостолов Иисуса, который позволил себе усомниться в воскресении своего учителя.
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