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Антипасха 12 мая: что можно и нельзя делать в Фомино воскресенье

Антипасха 12 мая: что можно и нельзя делать в Фомино воскресенье

12 мая православные верующие отмечают Антипасху, которая также называется Фомино воскресенье. Этот день назван в честь одного из апостолов Иисуса, который позволил себе усомниться в воскресении своего учителя.

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