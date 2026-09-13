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Доверие фанатов «Галатасарая» вдохновило Батракова - россиянин отметился голевым пасом в победном матче «львов»

Доверие фанатов «Галатасарая» вдохновило Батракова - россиянин отметился голевым пасом в победном матче «львов»

Сегодня в матче турецкой суперлиги «Галатасарай» - «Коджаэлиспор» российский полузащитник Алексей Батраков вышел на поле в составе стамбульских «львов» по замене вместо бразильца Габриэла Сара на 59-й минуте.

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