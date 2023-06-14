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Палата представителей США приняла резолюцию, призывающую Россию немедленно освободить арестованного за шпионаж Гершковича

Палата представителей США приняла резолюцию, призывающую Россию немедленно освободить арестованного за шпионаж Гершковича

Палата представителей Соединенных Штатов приняла резолюцию, которая призывает Российскую Федерацию немедленно освободить арестованного за шпионаж журналиста Эвана Гершковича.

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