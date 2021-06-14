Американский сайт 19FortyFive назвал Тихоокеанский флот России «грозной силой»

Тихоокеанский флот России является «грозной силой». Соответствующая оценка боевых возможностей оперативно-стратегического объединения ВМФ РФ дана в материале, размещенном в американском сегменте интернета.
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