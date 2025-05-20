ТАСС: в России разработали окопную систему сигнализации "Сигнал"

В зоне специальной военной операции внедрят систему "Сигнал" — окопную сигнализацию с датчиками движения, разработанной для раннего предупреждения постовых о приближении посторонних и выявления диверсионно-разведывательных групп.
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