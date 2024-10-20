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Праздник русофобии: в Литве радуются победе над «домом Москвы»

Праздник русофобии: в Литве радуются победе над «домом Москвы»

Прибалтийский сетевой ресурс Delfi сообщает о решении властей Литвы снести “Дом Москвы” в Вильнюсе. “Наконец-то поставлена ​​точка в истории, растянувшаяся почти на десятилетие, центр города избавится от здания-призрака, символа российской пропаганды”, – цитирует издание министра охраны окружающей среды Литвы Симонаса Гентвиласа.

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