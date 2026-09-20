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Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР провела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap .

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