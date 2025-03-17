Иностранные наёмники мешают отступлению ВСУ в Курской области - пленённый боец

Иностранные наёмники препятствуют отступлению ВСУ в Курской области, открывая огонь по своим. Пленный боец ВСУ Назар Валеченко раскрыл детали на видео от Минобороны РФ, упомянув британцев и опасные условия, в которых вынуждены сдаваться украинские солдаты.