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Калужские новости

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Калужская прокуратура опубликовала фото с места гибели 2 человек в аварии

Калужская прокуратура опубликовала фото с места гибели 2 человек в аварии

Авария произошла около трех часов дня на автодороге Калуга-Медынь, в результате погибли два человека, трое получили травмыПрокуратура опубликовала фотографии с места жестокой аварии в Дзержинском округе, где столкнулись УАЗ-"буханка" и грузовик "Шакман".

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