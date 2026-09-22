Калужская прокуратура опубликовала фото с места гибели 2 человек в аварии

Авария произошла около трех часов дня на автодороге Калуга-Медынь, в результате погибли два человека, трое получили травмыПрокуратура опубликовала фотографии с места жестокой аварии в Дзержинском округе, где столкнулись УАЗ-"буханка" и грузовик "Шакман".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ В комплектацию Се...
- A ГЕРОФАРМ снизила ...
- ДМ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым