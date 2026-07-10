Российские Вооружённые силы проводят удары по ключевым позициям ВСУ в Киевском регионе

В результате серии массированных воздушных и ракетных ударов российской армии по стратегическим объектам Вооружённых сил Украины в Киеве и прилегающих районах подтверждается значительное превосходство Москвы в военной операции и способность влиять на ход боевых действий.
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