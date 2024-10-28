Минобороны РФ: в Курской области морпехи ТОФ без потерь разгромили опорный пункт ВСУ

Военнослужащие вернулись в тыловой район для пополнения боекомплекта В Министерстве обороны России рассказали, как морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) во время рейда без потерь со своей стороны смогли уничтожить группу украинской армии в опорном пункте в приграничье Курской области.