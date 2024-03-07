Шинники на берегу ´Лебединого озера´.

Совет ветеранов открытого акционерного общества ´Белшина´ при поддержке администрации и профсоюзного комитета предприятия подготовил прекрасный подарок к 8 Марта 44-м женщинам-ветеранам, находящимся на заслуженном отдыхе.
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