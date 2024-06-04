ИИ показал киберпанк-версии Саб-Зиро, Скорпиона, Рейдена, Китаны и Рептилии и...

ИИ показал киберпанк-версии Саб-Зиро, Скорпиона, Рейдена, Китаны и Рептилии из Mortal KombatЭнтузиаст с ником unartist_ai, который ранее при помощи нейросети показал шесть разных версий Терминатора, поделился новой подборкой артов, сгенерированных ИИ.
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