ИИ показал киберпанк-версии Саб-Зиро, Скорпиона, Рейдена, Китаны и Рептилии и...

ИИ показал киберпанк-версии Саб-Зиро, Скорпиона, Рейдена, Китаны и Рептилии из Mortal KombatЭнтузиаст с ником unartist_ai, который ранее при помощи нейросети показал шесть разных версий Терминатора, поделился новой подборкой артов, сгенерированных ИИ.