В уходящем квартале Tesla не стала ограничиваться началом поставок товарных электрических пикапов Cybertruck, и в коротком видеоролике поделилась прогрессом в создании другого важного продукта, над которым сейчас усиленно работает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии