Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Tesla показала человекоподобного робота Optimus второго поколения — он аккуратно перекладывает яйца и приседает

Tesla показала человекоподобного робота Optimus второго поколения — он аккуратно перекладывает яйца и приседает

В уходящем квартале Tesla не стала ограничиваться началом поставок товарных электрических пикапов Cybertruck, и в коротком видеоролике поделилась прогрессом в создании другого важного продукта, над которым сейчас усиленно работает.

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