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Консейсау получил 2-ю желтую, показав большой палец судье в ответ на 1-ю за затяжку времени. Португалия осталась вдесятером на 87-й минуте против Норвегии при счете 2:1

Сборная Португалии осталась в меньшинстве на 87-й минуте матча с Норвегией в 4-м туре Лиги наций (2:1, второй тайм).

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