НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

82 подписчика

Ловушка «сильного лидера»: цена возвращения Турции в программу F‑35

Ловушка «сильного лидера»: цена возвращения Турции в программу F‑35

Турецкая правительственная газета Yeni Şafak с ликованием цитирует британскую BBC: по мнению аналитиков, Трамп считает Эрдогана «сильным и решительным лидером», в отличие от «слабых западноевропейских политиков», и готов ради него идти на конфликт с Конгрессом по F‑35 и оборонным поставкам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии