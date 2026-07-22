Ловушка «сильного лидера»: цена возвращения Турции в программу F‑35

Турецкая правительственная газета Yeni Şafak с ликованием цитирует британскую BBC: по мнению аналитиков, Трамп считает Эрдогана «сильным и решительным лидером», в отличие от «слабых западноевропейских политиков», и готов ради него идти на конфликт с Конгрессом по F‑35 и оборонным поставкам.