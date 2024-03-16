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«В Сан-Себастьяне его окутали верой и поддержкой. А когда теплые чувства взаимны – разве что-то может не получиться?» Чепурин о голе Захаряна

«Гол Захаряна получился иллюстративным и символичным. Вспомните основные опасения насчет перспектив Арсена в «Реале Сосьедад»: огромная конкуренция с 50-миллионными футболистами и талантливыми воспитанниками, топ-чемпионат и, как следствие, роль запасного.

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