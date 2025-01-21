Трамп поставил ультиматум ЕС по закупкам американских нефти и газа

Global Look Press/imageBROKER.com/Hans Blossey Президент США Дональд Трамп пригрозил входящим в состав Евросоюза странам введением торговых пошлин, если они не начнут закупать больше американских нефти и газа.
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